Chaussées dégradées : « la route des rustines » dans l’Hérault

Ralentir, éviter les nids de poule, des centaines de voitures passent chaque jour sur celle qu'on appelle la "route des rustines". Depuis cinq ans, cette départementale en piteux état est régulièrement colmatée avec du goudron. Elle est devenue la hantise des habitants, des motards et des cyclistes. Deux accidents auraient eu lieu ces dernières années. Pierre Aubry prend cette route chaque jour: "vous pouvez rouler à 40 à peu près. Mais en hiver, vous roulez à 20". Faire réparer cette route est devenue un combat quotidien. "Le conseil départemental ne fait rien depuis de nombreuses années. Alors, je les provoque", confie Pierre. La départementale relie deux villages de l'Hérault qui rassemblent au total 800 habitants. En quinze jours, Pierre a rassemblé près de 300 signatures dans une pétition adressée au conseil départemental. Les élus locaux le soutiennent, car la route se dégrade dès la sortie de la commune et le maire est impuissant. "On espère que ce sera fait rapidement", dit-il, car dans quelques semaines, des milliers de camping-cars devront, eux-aussi, emprunter la "route des rustines". TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso