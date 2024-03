Chaussexpo : encore une enseigne française menacée

Il ne reste que quelques paires de chaussures en rayons, toutes vendues à cinq euros maximum, et une poignée de clients en quête de bonnes affaires. Il y a peu de choix, mais Brigitte ne ressort pas les mains vides. Elle a acheté trois petites paires à huit euros. L'enseigne Chaussexpo est placée en liquidation judiciaire. Elle possède 177 magasins partout dans le pays. Certains d'entre eux ont déjà fermé leurs portes définitivement. Selon un habitant, il n'y aura plus de marchand de chaussures à Loos (Nord). Ces dernières semaines, les chaussures vendues à 30 euros en moyenne étaient toutes en promotion. Après Camaïeu, Pimkie, André, c'est au tour de Chaussexpo. Ce sont des marques en difficulté après le Covid, aujourd'hui confrontées à la concurrence des plateformes en ligne. Mais il reste un espoir, 70 magasins Chaussexpo et 274 salariés pourraient être repris par Chaussea. C'est le concurrent direct de la marque. La décision sera rendue cet après-midi. TF1 | Reportage M. Debut, G. Thorel, G. Delobette