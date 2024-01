Chaussure française, un savoir-faire qui disparaît

Elles ont envahi les trottoirs et se portent en toute décontraction. Les baskets ont détrôné les chaussures en cuir dans les villes pour une question de style, et surtout de confort. Et nous avons voulu vous tester en vous présentant un modèle très classique en cuir. Une opération séduction qui ne remporte pas à franc succès. Le cuir perd de plus en plus de terrain. Un coup dur pour la Cité de la Chaussure. À Romans-sur-Isère (Drôme) il y a 40 ans, la moitié de la ville travaillait pour habiller vos pieds. Les usines Stéphane Kelian ou comme ici Charles Jourdan faisaient vivre jusqu'à 7 000 ouvriers. Elles ont fermé leurs portes, il y a une quinzaine d'années. Des marques qui n'ont pas su se renouveler et anticiper l'arrivée de la basket. Au milieu de ces bâtiments laissés à l'abandon, il y a une marque ou plutôt il y en avait une qui avait résisté. Mais elle vient d'être rachetée par des investisseurs américains qui vont délocaliser toute la production. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Pierron, C. Biet