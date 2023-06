Chaussures, un savoir-faire français à sauver

C'est un fleuron de la chaussure française et un savoir-faire exceptionnel qui pourrait disparaître. Mais les employés ne comptent pas baisser les bras. "Nous sommes en colère, indignés et résignés. Mais nous nous battons" ; "C'est un savoir-faire, on a de l'or dans la main", rapportent quelques salariés. En avril, le groupe Clergerie, détenu par un fonds d'investissement, a été placé en redressement judiciaire. La production est à l'arrêt, et l'entreprise est en cessation de paiement. À Romans-sur-Isère (Drôme), capitale de la chaussure, certains habitants sont très émus d'apprendre la nouvelle. Robert Clergerie, qui a fondé la marque en 1981, espère qu'on pourra sauver l'entreprise et ses 90 emplois actuels. Le tribunal de commerce a décidé de donner à d'éventuels repreneurs jusqu'au 14 juin prochain pour se positionner. Pour le moment, un groupe américain a fait connaître son intérêt, tout comme un homme d'affaires tunisien. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, E. Nappi