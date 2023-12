Chaux du Périgord : une carrière explosive

Savez-vous quel est le point commun entre le château des Millandes et le Mont-Saint-Michel ? La réponse se trouve à 20 mètres sous terre, dans une carrière de calcaire à Saint-Astier (Dordogne). Il y a 30 kilomètres de galerie à parcourir en voiture. La première étape, c’est le tir à l’explosif pour faire sauter des murs de pierre. Un travail minutieux dans un silence de cathédrale. Après l’explosion, il nous faut partir vite à cause d'émanations de gaz toxiques. Une vingtaine de personnes travaillent ici chaque jour. Des tonnes de pierres doivent être réduites pour devenir la poudre que l’on appelle "la chaux". Pour cela, elles sont cuites à 1 000 degrés dans d’immenses fours extérieurs. On obtient ensuite une chaux exceptionnelle pleine de silices. Elle est contrôlée comme on ferait une pâtisserie. Mêlée à l’eau ou au sable, elle devient un enduit pour protéger les façades de nos maisons. Comme dans la ville de Saint-Astier, beaucoup de bâtiments français sont refaits à la chaux. Cette matière est connue pour absorber et rejeter l’humidité. Elle joint ainsi l’utile à l’agréable. TF1 | Reportage J. Chubilleau, C. Souary