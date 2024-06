Chédigny : au nom de la rose

Clément Barret entretient un village pas tout à fait comme les autres. Devenir un village jardin, c'est une aventure qui a transformé la vie des 500 habitants de Chédigny. Un pari réussi grâce à la magie des roses. Tout commence il y a 25 ans, le maire de l'époque propose aux habitants de fleurir les façades des maisons. Des lianes exubérantes, des variétés anciennes... il y a désormais plus d'un millier de rosiers. Clément connaît chacun d'entre eux. Chédigny est devenu le village des roses, pour le plus grand plaisir de son ancien maire. Le fleurissement a tout changé. La commune est désormais une destination touristique. La rose a même son festival, tous les ans au mois de mai. Il faut plusieurs jours pour le préparer. À la veille du rendez-vous, une invitée surprise joue les trouble-fête. La pluie accompagne l'arrivée des exposants. Clément doit composer avec la météo. À l'abri des marronniers, les bénévoles gardent le sourire. Le lendemain, les efforts sont récompensés, Chédigny connaît l'affluence des grands jours, Clément est rassuré. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy, B. Ghorchi