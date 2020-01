Cheminées et poêles à bois (1/4): les cheminées des Cévennes, des éléments de décoration particulièrement imposants

Dans les Cévennes, la cheminée s'impose dans la vie des habitants. Également de caractère, elle prend toute la largeur de la pièce avec ses deux ou trois mètres de profondeur. Depuis le XVème siècle, les cheminées sont presque considérées comme une pièce à part. Parfois, elles sont même équipées d'un four à pain sous la poutre de châtaignier. À chaque feu, elles donnent vie à toute la maison, surtout pendant le froid hivernal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.