Cheminées et poêles à bois (2/4): les cheminées bretonnes

À Saint-Rivoal (Finistère), on prépare encore les crêpes à l'ancienne à l'aide d'une très vieille cheminée en pierre. Construite au cœur de la maison, la cheminée bretonne comporte le plus souvent trois niches. C'est autour de cet endroit que l'on déguste ce plat traditionnel et que les enfants se réunissent pour écouter les contes.