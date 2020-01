Cheminées et poêles à bois (3/4) : le métier de réparateurs de poêles

À Kaltenhouse, dans le Bas-Rhin, Damien Spatara restaure les poêles dans les règles de l'art. Certains de ces objets datent de plus de trois siècles. Pour les réparer, l'artisan les démonte comme des puzzles. Depuis 35 ans, l'artisan en a restauré des milliers et connaît chaque détail. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.