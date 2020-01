Cheminées et poêles à bois (4/4) : les poêles à bois en faïence de Desvres

À Desvres (Pas-de-Calais), on fabrique des poêles en céramique peints à la main. Ils s'incorporent immédiatement dans la pièce où ils sont installés. De plus, ils peuvent être dotés d'un four. Ces poêles ne sont fabriqués que dans un atelier unique dans l'Hexagone. Chaque pièce est confectionnée de façon artisanale et chaque motif est dessiné à la plume. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.