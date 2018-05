Les cheminots enchaînent leur quatorzième jour de grève

Le septième épisode de grève à la SNCF a débuté ce jeudi 3 mai. A la veille du pont du 8 mai, de grosses perturbations sont encore prévues. À la gare de Lyon Part-Dieu, seul un train sur huit circule. La lassitude gagne les voyageurs qui ne comptent plus les heures de retard. Les journées sont perturbées. Cette situation n'arrange pas du tout ceux qui doivent travailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.