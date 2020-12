Chemise bleue, cravate bleue… la signature du vestiaire de Jean-Pierre Pernaut

Pour Jean-Pierre Pernaut, c'est 50 nuances de bleu pour 5 000 heures d'antenne. Classé au patrimoine vivant de l'intemporalité, jamais il ne se démode. En effet, il n'a jamais suivi la mode. Alors, on a voulu vérifier dans ses placards, et "sacrebleu", on ne retrouve que cette couleur. Selon sa femme, Nathalie Pernaut, dès qu'il changeait de couleur, les messages fustigent de partout pour en connaître la raison. Et cette obsession pour la couleur bleue, elle ne s'arrête pas seulement qu'au costume. Chemises et cravates sont également dans cette tonalité. Pendant 33 ans, ce style vestimentaire n'a changé. Même durant le confinement où il a présenté le JT de chez lui, c'était le cas, à un détail près. Il a troqué son pantalon et ses chaussures vernies contre un short jean troué et des chaussons fourés. "Une catastrophe", a ajouté sa femme en souriant.