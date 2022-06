Chèque alimentaire : un coup de pouce attendu… mais suffisant ?

Des factures de plus en plus lourdes et des cabas de plus en plus difficiles à remplir. Avec une toute petite pension, une aide de 100 euros supplémentaires, même ponctuelle, serait la bienvenue pour ce retraité. "Le quinze du mois, vous êtes à la limite, tout en faisant attention. On ne va plus au resto, au cinéma, en vacances...", confie-t-il. La somme est versée directement sur les comptes bancaires. Un chèque alimentaire destiné aux bénéficiaires du minimum vieillesse RSA, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'aide au logement. Le montant de 100 euros et les 50 euros supplémentaires par enfant à charge sont versés en une seule fois dès la rentrée prochaine. Une aide nécessaire avant de devoir puiser pour certains dans leurs économies. Pour l’État, le dispositif coûte un milliard d'euros. Une deuxième aide alimentaire serait versée plus tard dans l'année pour aider ces mêmes bénéficiaires à se tourner vers des produits locaux et une alimentation de qualité. Cette mesure permettrait de subventionner l'agriculture. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, L. François