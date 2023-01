Chèque carburant : comment recevoir 100 euros

La nouvelle du chèque carburant de 100 euros est plutôt bien accueillie. Néanmoins, cette aide concerne une partie des automobilistes seulement. Il faut donc se rendre sur le site impots.gouv.fr dès ce lundi pour savoir si l'on est éligible. La prime est conditionnée au revenu. Une personne seule y a droit si elle gagne moins de 1 314 euros nets par mois et un couple avec deux enfants doit gagner moins de 3 941 euros. Si vous n'avez pas accès à Internet ou que vous avez un doute sur votre revenu fiscal de référence, vous pouvez vous rendre dans un centre des impôts. Une fois la demande enregistrée, l'aide sera versée directement sur votre compte bancaire. Elle est traitée rapidement et si tout va bien le chèque est versé entre huit et dix jours selon Laurence Doux, gestionnaire usager, service des impôts Melun (Seine-et-Marne). Vous pouvez également faire la demande par téléphone grâce à un numéro vert et vous avez jusqu'au 28 février pour effectuer la démarche. TF1 | Reportage E. Vinzent, R. Delannes