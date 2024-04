Chèque énergie 2024 : les nouveautés du dispositif

C’est la seule fois de l’année où Lydie Gosse peut faire le plein de sa cuve à fioul. Car ce jour-là, elle règle la facture avec son chèque énergie, celui de 2023, qu’il fallait impérativement utiliser avant le 31 mars. Sur ces 300 litres facturés 366 euros, elle ne payera pas la totalité. Seulement 164, soit une économie de 202 euros, le montant précisément de son chèque énergie 2023. Comme Lydie, 5,6 millions de Français en bénéficient. Comprise entre 68 et 277 euros selon votre revenu et la composition de votre foyer, cette aide permet de payer vos factures d’électricité, de gaz, de bois ou de fioul. Et nouveauté cette année, le chèque énergie pourra être utilisé pour régler une partie des charges locatives dans les logements sociaux. Pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur est disponible sur le site chequeenergie.gouv.fr. L’édition 2024 sera lancée à partir de mardi. Vous recevrez votre chèque à partir de demain jusqu’au 25 avril, selon les départements. L’an dernier, le gouvernement a distribué une aide moyenne de 148 euros à plus de cinq millions de Français. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Mondelle, L. Lassale