Chèque énergie, indemnité inflation, prime de Noël : quel calendrier ?

Le versement des aides va se faire en deux temps. A partir de ce lundi, le chèque énergie sera distribué dans la plupart des régions. Par contre, l'Occitanie, le Bas-Rhin, la région Paca et la Haute-Vienne devront attendre la semaine du 20 décembre. Vous allez recevoir ce chèque par voie postale, mais attention, vous ne pourrez l'utiliser que pour les factures d'énergie et rien d'autres. L'indemnité inflation va aussi arriver cette semaine. Il s'agit d'une prime de 100 euros net qui sera directement versée sur votre compte bancaire. En tout, 38 millions de personnes sont concernées, celles qui touchent moins de 2 000 euros net par mois, les salariés du privé, du public, les étudiants, les retraités, les indépendants, et les bénéficiaires des minima sociaux. Début du versement pour les étudiants cette semaine, les retraités, eux, devront attendre le mois de février. Enfin, il y a également la prime de Noël qui arrive cette semaine. C'est un coup de pouce qui existe depuis plus de 20 ans et qui sera versée dès mercredi à plus de deux millions de ménages les plus modestes : un peu plus de 152 euros pour une personne seule, 228 euros pour un foyer de deux personnes et jusqu'à 320 euros pour un couple avec deux enfants. A. Etcheverry