Chèque énergie : l'énorme couac qui va coûter cher

Le chèque énergie a été mis en place par l’État en 2018 pour aider les foyers modestes à payer leurs factures. Mais en 2024, certains bénéficiaires pourraient ne pas le percevoir à cause d'une erreur de l'administration fiscale. Comment expliquer ce dysfonctionnement ? C'est à peine croyable, mais l'administration a ses règles. Elle se base sur la déclaration des revenus et de la taxe d'habitation pour calculer l'éligibilité d'un foyer à cette aide. Or, cette taxe a été supprimée l'année dernière, d'où un nouveau mode de calcul. Si votre situation a changé en 2022, vous avez de gros risques d'être oubliés. Pour remédier à cela, Bercy a créé une plateforme de réclamation de cette aide. Les personnes qui n'ont rien reçu entre avril et mai sont invitées à se rendre sur la plateforme pour réclamer leur chèque, dont le montant est loin d'être négligeable : 150 euros, et même 217 euros pour les foyers les plus modestes. Alors, surveillez votre boîte aux lettres en avril et mai. Si vous n'avez rien reçu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site chequeenergie.gouv.fr