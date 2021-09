Chèque énergie : une rallonge de 100 euros, pour qui ?

Plus qu'un coup de pouce, c'est une aide sociale exceptionnelle. Courant décembre, les 5,8 millions de bénéficiaires du chèque énergie vont recevoir par courrier un autre chèque d'un montant de 100 euros. Non seulement ce montant est versé automatiquement, mais en plus, il n'y a aucune démarche à faire pour l'avoir. Son but, couvrir une partie des factures d'électricité, de gaz, de fioul ou même de travaux de rénovation. Le chèque énergie atteint en moyenne 150 euros, définit en fonction des revenus des ménages. S'il augmente, c'est pour soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la flambée des prix de l'énergie. Les factures sont en effet de plus en plus élevées. Sous l'effet de la reprise économique, les tarifs réglementés du gaz ont, par exemple, augmenté de 8,7% au 1er septembre. Cette aide exceptionnelle devrait donc soutenir les ménages les plus modestes face à ces dépenses.