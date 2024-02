Chèque fermier : le bon réflexe pour aider nos agriculteurs

Un élan de solidarité se met en place pour soutenir nos agriculteurs, notamment avec le chèque fermier. Se régaler avec des courges ou avec des yaourts de Moselle n'a jamais été aussi peu cher. Ici, les clients peuvent régler en chèque fermier, un nouveau moyen de paiement qui donne droit à 30 % de réduction, mais uniquement chez les producteurs de la région. Les bons d'achat sont à commander sur Internet. À la caisse, il n'y a plus d'échange d'argent. La ristourne de 30 % est financée par le département de la Moselle. Près de 15 000 euros ont été débloqués pour soutenir les producteurs. Éloïse, la maraîchère, fait partie des agriculteurs qui acceptent les chèques fermiers. Un bon moyen de se relancer. Sur le marché de Metz, les clients font de plus en plus attention à leur budget. Ils sont intéressés par ces bons d'achat. Les chèques fermiers existent aussi dans d'autres départements. En Moselle, l'opération sera reconduite jusqu'à la période de Pâques. TF1 | Reportage G. Gruber, E. Hassani