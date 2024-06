Chèques : attention aux vols et aux falsifications

Ces derniers mois, le phénomène se répète. Cette mésaventure est arrivée à Alexis en avril dernier. Il envoie un chèque pour régler son loyer. Comme il tarde à être débité, il appelle sa régie qui lui dit qu'elle n'a jamais reçu ce chèque. Alexis fait opposition sur ce chèque et deux jours après, il voit sur son application de banque que ce dernier s'est transformé d'un montant de 1 000 euros à un autre montant de 6 835 euros. Un désagrément similaire est arrivé à Marie. Elle poste un chèque de 1 300 euros pour régler une facture de fioul. Il est débité, mais elle reçoit un appel de l'entreprise pour une réclamation. Contactée, La Poste nous a répondu par ce communiqué : "Suite aux témoignages qui nous sont parvenus de la part de quelques clients, la direction services-courrier-colis a diligenté une enquête interne. Celle-ci n'a pas permis d'identifier d'effractions sur ses boîtes aux lettres, ni dans ses camions d'acheminement". Pour éviter de se faire arnaquer, il est conseillé de remplir son chèque à l'encre noire, plus difficile à effacer, mais aussi de renseigner tous les champs et d'occuper tout l'espace. TF1 | Reportage C. Buisine, B. Jereys