Chèques cadeaux : les petits commerçants s'y mettent

Payer en chèque cadeau, un geste devenu habituel chez les commerçants de Figeac (Lot). Une opération commerciale pour attirer la clientèle pendant les fêtes. En achetant un bon de vingt euros, cinq euros sont offerts. Dans ce local où sont vendus ces chèques, les allées et venus s’enchaînent. "On tourne à peu près entre 45 000 et 50 000 euros de chèques déjà vendus sur 75 000 au total", explique un responsable. Avec le Covid, de nombreuses animations ont été annulées. L’association de commerçants "Figeac Cœur de Vie" avait donc un surplus de trésorerie. Pour financer cette opération, 10 000 euros ont été utilisés. La municipalité a ajouté 5 000 euros supplémentaires, un petit geste pour cette commune de 10 000 habitants. Environ 85 commerçants participent à cette initiative. Beaucoup espèrent que ces chèques permettront de boucler l’année 2023 plus sereinement. Les bons d’achat peuvent aussi être utilisés dans les commerces de bouche, de quoi se faire plaisir pour les repas de fin d’année. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle