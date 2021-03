Chèques énergie : un coup de pouce pour 5,8 millions de familles

Laurent et Magali Marquegnies l'attendent avec grande impatience. D'ici quelques jours, ils recevront dans leur boîte aux lettres leur chèque énergie d'un montant 76 euros, comme depuis deux ans. Un coup de pouce qui permet de couvrir un peu leur facture énergétique mensuelle de 140 euros. Comme eux cette année, 5,8 millions de Français toucheront le chèque énergie, soit 300 000 de plus que l'an dernier. Entre 48 et 277 euros maximum, selon les revenus, seront automatiquement déposés dans les boîtes aux lettres. Une aide jugée utile mais parfois insuffisante. Car avec la crise sanitaire, aujourd'hui, près de douze millions de Français souffrent de précarité énergétique. C'est le cas de Liliane Dubois qui, malgré 900 euros de retraite, ne devrait toucher que 48 euros de chèque énergie cette année. Certaines associations de lutte contre la pauvreté aimeraient que le montant du chèque soit étendu à plus de monde, mais aussi revalorisé. Selon le département, les chèques arriveront dans les prochains jours et jusqu'au 30 avril.