Chèques-vacances : où et comment les utiliser ?

Outre la crème solaire, l'été, c'est aussi l'occasion d'utiliser les chèques-vacances. Les coupures allant de dix à cinquante euros sont toujours un petit plus dans le budget des vacances. "Ça permet de pouvoir faire plein d'activités à moindre coût", confie un passant. Pour réserver les vacances, les transports en commun, aériens ou ferroviaires, peuvent être réglés en chèques-vacances. C'est aussi le cas pour les hébergements comme dans un camping. "C'est tout ce qui rentre dans le loisir. Donc, là-dedans, on peut mettre tout ce qui est location. Ça peut être un centre de loisir équestre, un centre de loisir nautique...", explique Christophe Piraube, propriétaire du camping La Pommeraie. Ici, 30% à 50% des vacanciers paient en chèques-vacances. Cependant, impossible de les utiliser dans les boutiques souvenir, les boulangeries ou encore les stations-service. Par contre, la plupart des restaurants les acceptent. Dans l'Hexagone, plus de 170 000 processionnels du tourisme acceptent les chèques-vacances. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Lemesle