Cher : un bar-truck pour recréer du lien social

Depuis trois mois, Sébastien Cherrier a transformé sa camionnette en bistrot ambulant. Tous les soirs, il sillonne la campagne du Haut Berry pour animer les petits villages dépourvus de café le temps de quelques heures. Ses installations à peine terminées, les premiers clients arrivent et l'ambiance se réchauffe. Au-delà de l'aspect commercial, Sébastien a fait de son bar-truck un lieu de détente où des liens sociaux se créent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.