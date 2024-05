Cherbourg, dans les pas d'un mythe

Une promenade originale et cinématographique à faire à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). En 1964, l'histoire d'amour entre Guy et Geneviève séduit le monde entier. Dans le film "Les Parapluies de Cherbourg", on retrouve différents décors comme une boutique qui est encore là. Sur le mur en arrière, on aperçoit une photo du film. Mené par un guide, il y en a une dizaine à voir en ville. Chaque lieu possède sa photo. Annick a assisté à cette aventure. Nous quittons la rue du Port en direction des quais où se trouve, aujourd'hui, un atelier de fabrication de parapluies. En effet, c'est bien le film qui a donné, plus tard à Cherbourg, l'idée de fabriquer ses parapluies. Ici, tout est fait à la main. Des morceaux de taffetas et de polyester sont coupés puis cousus entre eux de différentes manières. Vient ensuite avec Margerie l'étape des baleines. À la fin, le parapluie est passé sur un jet de vapeur qui fixe le tissu. Les couleurs des parapluies ont la même intensité que dans le film. Et ici, on est plutôt fier de cette histoire. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez, S. Deshaies