Cherbourg : l'inauguration du Suffren a suscité une émotion particulière

Suffren, le premier sous-marin nucléaire d'attaque français, a été construit à Cherbourg il y a plus de dix ans. Il a été inauguré dans la matinée du 12 juillet 2019 par Emmanuel Macron. Fiers et émus, les Cherbourgeois sont venus nombreux à la cérémonie. En effet, dans cette ville, l'industrie navale génère de nombreux emplois.