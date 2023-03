Chercheurs d'or dans un paysage de Western

Rendons-nous au nord de l'Espagne. La vue est toujours relaxante, c'est magnifique. Certains disent que c'est un peu le canyon du Colorado espagnol. Marco a grandi ici. Aujourd'hui, c'est à dos de cheval qu'il fait découvrir aux visiteurs ce panorama unique. "C'est une attraction touristique majeure pour la région, la plus grande mine d'or pour l'empire romain. Il n'en existe aucune autre comme celle-ci", témoigne-t-il. Ce décor fantastique n'a rien de naturel. Pour le comprendre, rendez-vous au pied de ces dents de pierre ocres. En deux siècles d'exploitation, on estime que cinq tonnes d'or ont été extraites des Médulas. Les Romains y avaient creusé tout un réseau de galerie. Ces tunnels, aujourd'hui repères de chauves-souris en hibernation, étaient en fait des canalisations. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le site est strictement protégé. Mais dans cette rivière, de l'or circule encore en petite quantité et ne demande qu'à être trouvé. David est un chercheur d'or amateur. Il peut passer des heures les pieds dans l'eau dans l'espoir d'en trouver. Mais autant le dire tout de suite, pas de quoi devenir millionnaire. Ici, le véritable trésor reste ce paysage hors du commun. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque