Les Chevaliers du Fiel lancent leur film, "Les municipaux, ces héros" en Occitanie

A eux deux, Eric Carrière et Francis Ginibre, des humoristes toulousains, forment les Chevaliers du Fiel. En 2010, ils ont créé un duo de municipaux tire-au-flanc, des personnages qu'ils ont incarné des milliers de fois sur les planches. Ils ont ensuite adapté au cinéma leur pièce "Les employés municipaux", en la rebaptisant "Les municipaux, ces héros". Ils lancent en avant-première leur film parodique en Occitanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.