Chevaux Henson : les ambassadeurs du Nord

Les virées au cœur de la réserve naturelle de la baie de Canche (Pas-de-Calais) et ses paysages verdoyants se font à dos de cheval. On se balade sous l’ombre des pins centenaires de la pinède. On y trouve des espaces préservés jusqu’au sommet des dunes, où le sable n’est foulé que par les sabots des chevaux. Ces paysages emblématiques des côtes de la Manche se redécouvrent à cheval. La baie de Somme est la terre des Henson. Cette race de chevaux à la couleur sable est née ici il y a 50 ans. Dociles et curieux, les Hensons vivent entrent eux, libres, dans ces grands espaces. Les chevaux dans l’écurie sont bien entraînés à l’attelage. Chaque cheval est capable de tirer jusqu’à 700 kilos. Les sorties à travers les champs d’orge se font en attelage. Des chemins sont tracés vers une plage encore déserte. Et ces chevaux sont aussi les protecteurs de la baie de Somme, de sa faune et de sa flore. Soucieuses de préserver ce cadre unique, les cavalières arpenteront le littéral tout l’été. Leurs chevaux les aideront à sensibiliser les vacanciers sur la protection de cet environnement de plus en plus fragile. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier