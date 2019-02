Chévrerie : les premiers fromages déjà en vente

Les premiers fromages sont déjà en vente dans une chèvrerie de Rognes, dans les Bouches-du-Rhône. Après les deux mois d'arrêt en décembre et en janvier, la traite a repris avec une production de trois litres de lait par jour pour une chèvre. Du lait qui va servir pour la fabrication des petits chèvres, un fromage très apprécié pour son goût crémeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.