Chez Georgette, le café qui n’ouvre qu’une fois par an

Derrière son bar, Georgette est heureuse. À 79 ans, comme chaque 15 août, elle a retrouvé ce lundi matin ses clients. "Ça fait 60 et quelques années... On ne va pas la changer" ; "C'est l'âme du village, c'est d'utilité publique (...) On en va pas s'en passer, ici, au village", confient certains. À Belleherbe, le café et l'épicerie de Georgette et son mari étaient une institution de 1967 à 2011. Pour ne pas perdre sa licence IV, elle ouvre donc le café tous les 15 août, en espérant qu'il retrouve un jour sa belle ambiance du passé. "On avait les jeux, le baby-foot, la musique et puis le flipper. Ils passaient des après-midi complets, c'était bien. Il faut dire qu'on avait des gens qui étaient sérieux, humains et ne voulaient pas de bagarres. C'était la bonne ambiance", raconte Georgette. "Ça a toujours été familial, on compte pour que ça y reste", rajoute un client. Ce lundi soir, après une bonne journée de retrouvailles, Georgette refermera son café et retrouvera ses fleurs. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux