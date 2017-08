"Chez Johnny", la station-service la plus rétro de France  

C’était autrefois l’un des points de ravitaillement de l’une des routes les plus fréquentées pour rejoindre le sud de la France l’été. La station-service "Chez Johnny", à Molphey, en Côte-d’Or est restée figée dans les années 1960, avec sa décoration rétro et ses voitures vintage. Située sur l’ancienne nationale 6, la station accueillait autrefois plusieurs milliers de vacanciers chaque été. Elle ne reçoit plus qu’une poignée d’automobilistes par jour mais son allure enchante toujours les visiteurs.