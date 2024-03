Chez les apprentis, mini prix et maxi service !

Pour Carla et Adrien, les vacances commencent bien. Ils ont réservé dans un hôtel-école, tenu par les élèves du Lycée Hotelier Savoie Léman. Le tarif pour une chambre est de 88 euros, ce qui est tout simplement imbattable à ce niveau de service. Les élèves gèrent tout dans cet hôtel de 30 chambres. Accueil des clients, ménage, préparation des petits-déjeuners... des exercices en conditions réelles. Pour éviter de faire concurrence aux professionnels, l'hôtel-école n'a pas le droit à la publicité et il est fermé pendant les vacances scolaires. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), d'autres élèves peuvent vous aider à faire des économies. Ces étudiants en gestion électrique proposent au grand public un atelier de réparation. Réparer un robot de cuisine ou un aspirateur prend ici plus de temps que chez les professionnels, car le client doit participer aux travaux. Chez les professionnels, remettre en état un aspirateur peut coûter 100 euros. Ici, si l'appareil n'est pas réparable, il n'y a aucun frais. En cas de réparation réussie, les clients font en moyenne un don de dix euros. TF1 | Reportage C. Gruber, V. Ruckly, M. Chaize