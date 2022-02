Chez Louisette, la halte gourmande des Pyrénées

Les pistes de ski, les sentiers de randonnée, et même les pistes de chiens de traîneau, tous les chemins mènent chez Louisette. À Barèges et au-delà, tout le monde la connaît. C'est une auberge au cœur du domaine skiable du Lienz. A l'heure de la pause déjeuner, sous la terrasse ensoleillée, on aime manger mais pas trop. Depuis plus de 30 ans chez Louisette, la gastronomie locale est à l'honneur. Et Joël Escaich est son éleveur préféré, fournisseur de moutons AOP. L'hiver, Joël garde ses troupeaux bien au chaud dans la bergerie. Ses brebis ont passé l'été dans les estives se régalant de bonnes herbes. Avant d'être une grande et solide bâtisse de pierre, l'auberge de Lienz était une petite cabane de bois. En 1905, les femmes étaient déjà aux manettes. En presque 120 ans, l'auberge s'est développée en même temps que le domaine skiable. Et depuis plus de 150 ans, elle est un refuge, une halte réconfortante au cœur de ces Pyrénées enneigées, plus belles que jamais. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe, J.V. Fournis