Chez vous, combien de bises pour dire bonjour ?

Se faire la bise, ça paraît simple comme bonjour, sauf quand on change de région, comme Mélanie. Cette Savoyarde avait pour habitude de faire deux bises, mais à Brest, il est fréquent d’en faire une seule. "Je ne pensais pas que c’était d’un point de vue culturel. C’est après que j’ai compris que dans le Finistère, on ne faisait qu’une bise", confie-t-elle. Vérification dans les rues de Brest (Finistère). Faire une seule bise est une tradition bien ancrée chez Marie-Noëlle. Mais pour son collègue, avec le temps, faire la bise est devenu un vrai casse-tête. J’ai tout connu : "quatre en famille, une généralement quand on était au collège ou au lycée, dans l’entreprise, avant le Covid, c’était deux", raconte-t-il. Le contexte joue sur le nombre de bises, tout comme la région d’origine. En Loire-Atlantique, ils ne sont pas avares en bisous. Une carte, dont Mathieu Avanzi est l'auteur, répertorie les disparités régionales des différentes façons de faire. Autre particularité régionale : certains commencent à faire la bise à gauche et d’autres à droite. Toutefois, peu importe le sens, le principal, c’est de se dire bonjour avec affection. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel