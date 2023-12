Chic et pas cher : une belle table pour Noël

Cette année, Myriam attend une trentaine de convives pour le réveillon de Noël. Tout doit être parfait, mais hors de question de se ruiner. Pour décorer sa table, elle a choisi un magasin proche du hard-discount. Dans cette enseigne, 70% des articles sont à moins de cinq euros. Plus de 1 000 clients se bousculent ici chaque jour en période de fête. Se retrousser les manches pour sublimer sa décoration, c'est le créneau de Juliette Roux. Sur ses réseaux sociaux, cette adepte du Do It Yourself partage de nombreux tutos pour fabriquer sa propre décoration. Une belle table de Noël, c'est aussi une belle vaisselle. Pour ne pas trop dépenser, pourquoi ne pas louer ? Les fêtes de fin d'année, une période clé pour ce géant de l'art de la table. Pour 76 euros minimum, l'entreprise livre le matériel directement chez vous, le récupère et se charge, elle-même, du nettoyage. En ce moment, près de 300 commandes quittent l'entrepôt chaque jour pour orner vos plus belles tables de Noël. TF1 | Reportage M. Beringer, B. Chastagner, D. Bordier