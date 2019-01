Chicago, la comédie musicale la plus jouée depuis 40 ans

La comédie musicale "Chicago" apporte l'esprit de Broadway sur Paris. Elle se déroule au Théâtre Mogador jusqu'en fin juin 2019. Créée par Bob Fosse en 1975, l'histoire est celle des prisonnières qui racontent le meurtre de leurs maris ou de leurs amants. Plein de franchise et de sensualité, le show a été vu par plus de 17 millions de spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.