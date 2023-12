Chiens d'avalanche : les héros des montagnes

Dans l’Isère, à 3 200 mètres d'altitude sur un domaine skiable, imaginez qu'une avalanche se déclenche. Les chiens sauveteurs utilisent leur odorat pour localiser la ou les victimes. "Là où on a le plus de chance de survie, c’est aux alentours de quinze minutes. Après, il peut y avoir des miraculés à 1h45, mais c’est vraiment des cas rares, mais ça existe", explique Fabrice Benevent, formateur à l’ANEMA. Ils sont 150 dans le pays à exercer le métier de pisteur-secouriste. L’un ne va pas sans l’autre. Le chien sauveteur n’est guidé que par la voix de son maître. "Le jour où le chien nous sort quelqu’un de vivant, ça, ça va être la récompense de tout ce qu’on a fait, tout ce travail. Et ça, c’est vraiment le Graal. Même un grand gaillard comme moi, je pense que j’aurai la larme à l’œil", affirme Pascal Dufour, pisteur secouriste dans Les Deux Alpes (Isère). On a assisté à des exercices pour des futurs chiens sauveteurs. Toko ou Twin seront bientôt diplômés, prêts à intervenir. Grâce à ces héros, 65% des victimes d’avalanche seront retrouvées. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel