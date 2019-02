Chiens de traîneau, une activité à sensation

Pour Elsa Jougla, les moments de solitude sont rares en hiver. Musheuse diplômée d'Etat, elle forme des apprentis pilotes de trois à six ans. Pour la jeune femme, l'activité "chiens de traîneau" n'est pas un simple loisir, mais une éducation. Entre les initiations au pilotage, les ballades et les randonnées aventures, l'agenda d'Elsa est plein pour tout l'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.