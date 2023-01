Chiens : des bêtes pas bêtes !

Nous n'avons pas attendu longtemps avant de trouver les chiens les plus brillants du monde. C'est ce que nous ont dit leurs propriétaires si on les croit. Des scientifiques finlandais ont pu déterminer les plus intelligents. Le premier, c'est le malinois. Il accompagne souvent les militaires ou les policiers. On trouve en troisième position le labrador ou en neuvième le cocker. Visiblement, ce dernier a encore quelques difficultés. Florian Gognet, éducateur canin, a consulté l'étude. Pour lui, il n'y a pas de surprise. "Le berger malinois, c'est vrai que c'est un chien qui a beaucoup de capacités. Mais ça reste une race de travail", explique-t-il. Ne soyez pas désespéré si votre animal n'est pas cité, car leur cerveau peut se développer. En guise de conseils, prenez toujours une friandise avec vous, cela facilite l'apprentissage. Qu'importe le classement, nous avons rencontré ce jeudi matin que des chiens intelligents. Chacun développe ses facultés à sa manière. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire