Les chiffres du chômage ont augmenté de 0,5% au troisième trimestre 2018

Le gouvernement compte changer les règles de l'assurance-chômage d'ici la fin de l'année 2018, avec les baisses des indemnités et le contrôle accru des chômeurs. Les chiffres du chômage, quant à eux, ont augmenté de 0,5% au troisième trimestre 2018, soit environ 16 300 demandeurs d'emploi en plus. C'est la plus forte hausse constatée dans le quinquennat d'Emmanuel Macron ! Il faut également savoir que les Français ne sont pas tous égaux face au chômage. Le taux est de 17% pour les personnes sans diplôme, contre 10% pour les bacheliers. Et il descend à seulement 5% pour les personnes qui ont fait des études supérieures.