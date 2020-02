Chimène Badi en tournée dans tout le pays

Entre Chimène Badi et son public, l'histoire d'amour dure depuis 18 ans. Révélée dans un télé-crochet en 2002, elle devient une vedette de la chanson française. Après quatre ans d'absence, elle revient sur scène avec son nouvel album et pour le plus grand bonheur de ses fans. "Aujourd'hui, je n'aborde pas la scène de la même manière, et c'est un vrai plaisir", confie-t-elle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.