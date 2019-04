Chine : immersion à Suzhou, la Venise de l'Orient

L'explorateur Marco Polo a baptisé Suzhou comme la Venise de l'Orient. La ville chinoise se découvre en bataux, qui font sa réputation. Sa richesse, Suzhou la tire de son industrie, notamment ses vers à soie. Dans les filatures, les cocons et les fils sont traités d'une façon ancestrale. Les broderies traditionnelles font également la fierté de la capitale mondiale de la soie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.