Chine : jusqu’où ira la contestation contre le régime ?

Une scène de censure dans les rues de Shanghai, ce lundi matin. Les policiers ordonnent aux passants de supprimer les photos prises des palissades, qui ont été érigées pour dissuader les manifestants de revenir. Pour cause, la nuit du dimanche, les manifestations ont tourné à l'affrontement avec des arrestations musclées. C'est un vent de rébellion qui souffle jusqu'à la capitale. Des centaines de jeunes ont envahi les trottoirs, une première depuis les événements de Tian'anmen, en 1989. Eux, ils dénoncent la dictature sanitaire. Depuis plusieurs semaines, Pékin est encore à l'arrêt. Bars et commerces sont fermés. En cause, une recrudescence des cas de Covid. Ce Français expatrié est contraint de télétravailler depuis une semaine, et vit dans l'incertitude. Maigre consolation pour ce supporter des Bleus, suivre la Coupe du Monde. Mais à la télévision chinoise, même le football est désormais censuré. Pour ne plus montrer aux téléspectateurs que le reste du monde vit sans masque, la chaîne d’État a coupé les images des supporters dans les tribunes. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano