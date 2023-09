Chine : les cimetières géants pour voitures électriques se multiplient

Vu du ciel, on pourrait y voir un banal parking. Dans la banlieue de Hangzhou (Chine), des centaines de voitures électriques sont en fait abandonnées. Partout, la nature a repris ses droits. Sur ce terrain en friche, on ne croise aucune âme qui vive. Toutes les voitures ont été utilisées par des services de VTC. Cette nécropole automobile est loin d’être un cas isolé. Comment expliquer une fin si tragique ? La Chine est la championne du monde du secteur automobile. Cela fait déjà une décennie que le pays développe l’électrique à marche forcée. Encouragés par une pluie de subventions, plus de 500 constructeurs se lancent dans la course, mais la concurrence est féroce. "Avant, les gens changeaient de voiture tous les dix ans. Mais aujourd’hui, c’est tous les cinq à six ans", explique Hu Xiaomin, concessionnaire automobile. Les modèles trop vite obsolètes finissent alors dans des cimetières. C’est un gaspillage à grande échelle, car les batteries contiennent de précieux métaux. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano