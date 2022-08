Chipolatas et politique, le maire au barbecue

Grillades, saucisses, merguez, ça sent bon la fête des voisins. Mais à Illkirch-Graffenstaden, c’est le maire qui régale. Depuis début juillet, Thibaud Philipps troque son écharpe contre un tablier. Il fait le tour des quartiers pour offrir le barbecue à ses administrés. Et c’est le maire en personne qui prépare les sandwichs. "C’est rare en France que les maires des villes nous fassent des saucisses et nous servent de la bière, donc c’est super" ; "Lui qui fait onze barbecues sur une ville de 28 000 habitants, il a vu pas mal de monde", lancent certains. C’est justement l’intérêt de ce moment convivial : rencontrer les habitants pour entendre leurs doléances et répondre aux problèmes du quotidien. Dans ce quartier, c’est la vitesse des voitures sur les routes. Tout le monde a une revendication à soumettre au maire. Elle est environnementale pour ces adolescents. Le contact est plus simple qu’en réunion publique, ce qui apporte une réponse quasi-immédiate aux habitants. La tournée des barbecues s’est terminée mercredi. Plus d’un millier de personnes y ont participé. C’est un succès. L’événement sera donc de retour l’an prochain. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Claudepierre