Chips, sodas, pizzas… il va y avoir du sport !

Vous êtes-vous déjà demandé en avalant votre croissant du matin, s'il valait vraiment le coup d'être mangé ? En effet, pour l'éliminer, il faudra faire 17 minutes de marche. Par contre, pour d'autres produits, il faut brûler beaucoup plus de calories. Au total, il faudra 170 minutes de marche minimum pour une pizza par exemple. Des scientifiques proposent que ces informations soient affichées sur l'emballage de vos produits quotidiens. Pour un simple paquet de chips, la mention serait de seize minutes de course et 31 minutes de marche. D'autre part, vous passerez au total 22 minutes à courir et 42 minutes à marcher lorsque vous mangez une barre chocolatée . Cela pourrait-il vous aider à mieux consommer ? Selon la nutritionniste, Alexandra Retion, cet étiquetage pourrait être contre-productif. D'autant plus que la conséquence serait néfaste, car on peut se retrouver avec une maladie du foie ou bien des conséquences plus graves sur notre santé auxquelles on ne pense pas. D'autres spécialistes, y voient au contraire une façon d'inciter les industriels à modifier leurs recettes avec des aliments moins caloriques. TF1 I Reportage V. Depret, C. Chevreton, F. Le Goïc