Chloé et Pauline, une vie dédiée aux animaux

Chloé vient d'être appelée par un éleveur. Une de ses vaches rumine moins et perd du poids. Après quelques minutes d’auscultation, rien d'alarmant selon la vétérinaire. Huit kilomètres plus loin, sur les routes de Beaufort (Savoie), les consultations s'enchaînent pour Pauline et sa collègue. Cet après-midi-là, 44 brebis doivent être prélevées. A 30 ans, Pauline et Chloé se sont installées en milieu rural. Deux femmes bien décidées à soigner tous les animaux de la campagne. Selon Cyril Chevalier-Gachet, éleveur de brebis, "c'est important d'avoir de bons vétérinaires sur le secteur parce qu'on en avait besoin, et puis, elles sont jeunes, donc, c'est bien parce qu'il y a une bonne entente". Au fil des mois, Pauline et Chloé ont gagné la confiance de près de 300 agriculteurs. Certains sont même devenus leurs amis. Jour et nuit, elles répondent à toutes les urgences, mais pas que. Les deux collègues peuvent également aider les animaux à mettre bas. D'ici huit mois, une troisième vétérinaire les rejoindra à 1 000 mètres d'altitude. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand