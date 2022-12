Chocolat : la famille de l'excellence

D'un geste minutieux, et avec une touche de fantaisie, ils donnent vie aux figurines en chocolat. Xavier Berger vient d'obtenir le prix du meilleur ouvrier de France chocolatier. Un défi supplémentaire au moment des fêtes : tout doit être parfait pour ses clients. "Ce titre il faut le défendre, il faut le mettre à l'honneur et il ne faut surtout pas les décevoir", déclare-t-il. Le plus fier, c'est sans doute Patrick Berger, son papa : "C'est une joie immense, tout ce qu'un père peut imaginer pour ses enfants". En effet, être meilleur ouvrier de France est devenu une tradition dans la famille. Xavier est la troisième génération à recevoir cette récompense. Le chocolatier a découvert le métier dès son enfance. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), la famille fait la fierté des habitants. Dans leur cœur, les clients lui avaient déjà attribué ce titre de meilleur chocolatier. Il faut maintenant faire vite, les figurines en chocolat ne devraient pas rester bien longtemps en boutique. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis