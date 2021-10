Chocolat : la tablette dans tous ses états

Il y a des petits plaisirs parfois irrésistibles, alors, laissez-vous tenter par le croquant des noisettes, la fraîcheur des fruits ou la douceur du caramel. Quand la tablette s'habille de petites gourmandises, à chacun son carré de chocolat, quel que soit le moment de la journée. Des tablettes toujours originales. Certains les aiment au lait, tandis que d'autres les préfèrent noires. En Ariège, elles se savourent au chocolat cru, c'est-à-dire préparées à partir d'une fève qui n'est pas torréfiée. Depuis trois ans, ces artisans chocolatiers, installés à Mont-Gaillard, fabriquent des tablettes avec de la fève de cacao crue. Cela permet de préserver tous ses arômes et ses qualités nutritives. Douceur et caractère en une seule bouchée. De nos cinq sens, le goût et l'odorat sont ceux qui marquent le plus nos mémoires. Avec une tablette, les souvenirs remontent. "Ça me rappelle effectivement l'enfance" ; "ça rappelle aussi les petits enfants, car ils sont des amateurs de chocolat", confient des passants.